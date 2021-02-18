Небезпечні ігри в соцмережах: як батькам вберегти дітей від ризикових челенджів

Інтернет челенджі є, як безпечні, так і ті, які можуть загрожувати життю людини. До яких потрібно ставитися з обережністю та як вберегти дитину – читайте у матеріалі.

Чому беруть участь у челенджах

Психологиня Марта Приріз вважає, що челенджем деколи може бути перевірка "на слабо".

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"Усе відбувається за принципом: я зміг отаке, а ти зможеш? Це частина конкурентоздатності й самоствердження", – повідомила доцентка кафедри культурології Українського католицького університету Ірина Старовойт.

Крім цього, мотивацією може бути бажання належати до певної групи або бути більш видимим в суспільстві.

Це потреба людини заявити всьому світу: "Я є". Коли людині бракує уваги, її бажання бути помітною бодай кимось може перетворитися у потребу брати участь в челенджах,

– додала психологиня Марта Приріз.

Якщо ви ніколи не брали участі в челенджах, це означає, що у вас, можливо, немає потреби у публічності. Або ж ви іншими методами задовольняєте потребу в увазі та покращенні своєї самооцінки.

Марта Приріз повідомила, якщо челендж не несе шкоди, він, ймовірно, матиме меншу популярність. А люди люблять дивитися на різний треш. Коли людина бере участь у такому челенджі, розуміє, що, ймовірно, матиме більшу популярність.



Участь у челенджах / Фото Pinterest​

Проте мотивація, може відрізнятися, якщо це соціальний челендж. Психологиня зазначила, що у челенджах, які пов'язані з культурою, освітою чи екологією, беруть участь люди, які хочуть продемонструвати свою соціальну свідомість та цінності.

Небезпека челенджів

Крім очевидної загрози життя, челенджі ще можуть мати приховану небезпеку. Якщо людина бере в них участь регулярно, то вона підсідає на увагу людей. Самооцінка і сприйняття себе починає повністю залежати від кількості переглядів, лайків і коментарів.

Для того, щоб я відчувала себе добре, я мушу далі брати участь в челенджах. Це стає моєю залежністю. І я починаю це робити не тому, що мені це в радість, а тому, що мушу це робити – інакше почуватимуся погано,

– пояснила Марта Приріз.

До того ж є ще одна небезпека – формування віртуального образу стає важливішим за реальність. "Соцмережі зараз для частини людей є більш значимі, ніж реальне спілкування. Зараз вони докладають більше зусиль до свого образу в соціальних мережах, ніж наживо. І коли на нього відгукуються, ми стаємо від цього залежними", – додала Приріз.



Соціальні мережі стали частиною життя / Фото UNICEF Innocenti

Дитина хоче взяти участь у челенджі

Психолог Наріман Дарвішов дав поради батькам на випадок, якщо дитина захоче взяти участь у челенджі.

► Якщо він, на думку батьків, безпечний та несе позитивний виклик, сходинку та досягнення для дитини – варто підтримати.

► Якщо челендж небезпечний – варто поговорити та пояснити це дитині, впевнитися, що вона не братиме в цьому участь.

Як розпізнати небезпечний челендж:

Він негативно впливає на інші сфери життя дитини та змінює поведінку.

Дитина не може обговорювати челендж так само відкрито, як інші теми.

Челендж прямо закликає до небезпечних дій.

Челендж залучає до знайомства з людьми, особистість яких складно встановити.

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"Заборона брати участь у челенджі доцільна лише тоді, коли інші способи зменшення шкоди перестають бути дієвими. Та й будь-яка заборона може посилити ефективність челенджу. Варто доносити інформацію про можливі шкідливі наслідки, небезпеку для здоров’я та репутації", – зазначив Дарвішов.