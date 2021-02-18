Небезпечні ігри в соцмережах: як батькам вберегти дітей від ризикових челенджів

Джерело:Українська правда
Інтернет челенджі є, як безпечні, так і ті, які можуть загрожувати життю людини. До яких потрібно ставитися з обережністю та як вберегти дитину – читайте у матеріалі.
Психологиня Марта Приріз вважає, що челенджем деколи може бути перевірка "на слабо".
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"Усе відбувається за принципом: я зміг отаке, а ти зможеш? Це частина конкурентоздатності й самоствердження", – повідомила доцентка кафедри культурології Українського католицького університету Ірина Старовойт.
Крім цього, мотивацією може бути бажання належати до певної групи або бути більш видимим в суспільстві.
Це потреба людини заявити всьому світу: "Я є". Коли людині бракує уваги, її бажання бути помітною бодай кимось може перетворитися у потребу брати участь в челенджах,
– додала психологиня Марта Приріз.
Якщо ви ніколи не брали участі в челенджах, це означає, що у вас, можливо, немає потреби у публічності. Або ж ви іншими методами задовольняєте потребу в увазі та покращенні своєї самооцінки.
Марта Приріз повідомила, якщо челендж не несе шкоди, він, ймовірно, матиме меншу популярність. А люди люблять дивитися на різний треш. Коли людина бере участь у такому челенджі, розуміє, що, ймовірно, матиме більшу популярність.
Участь у челенджах / Фото Pinterest
Проте мотивація, може відрізнятися, якщо це соціальний челендж. Психологиня зазначила, що у челенджах, які пов'язані з культурою, освітою чи екологією, беруть участь люди, які хочуть продемонструвати свою соціальну свідомість та цінності.
Крім очевидної загрози життя, челенджі ще можуть мати приховану небезпеку. Якщо людина бере в них участь регулярно, то вона підсідає на увагу людей. Самооцінка і сприйняття себе починає повністю залежати від кількості переглядів, лайків і коментарів.
Для того, щоб я відчувала себе добре, я мушу далі брати участь в челенджах. Це стає моєю залежністю. І я починаю це робити не тому, що мені це в радість, а тому, що мушу це робити – інакше почуватимуся погано,
– пояснила Марта Приріз.
До того ж є ще одна небезпека – формування віртуального образу стає важливішим за реальність. "Соцмережі зараз для частини людей є більш значимі, ніж реальне спілкування. Зараз вони докладають більше зусиль до свого образу в соціальних мережах, ніж наживо. І коли на нього відгукуються, ми стаємо від цього залежними", – додала Приріз.
Соціальні мережі стали частиною життя / Фото UNICEF Innocenti
Психолог Наріман Дарвішов дав поради батькам на випадок, якщо дитина захоче взяти участь у челенджі.
► Якщо він, на думку батьків, безпечний та несе позитивний виклик, сходинку та досягнення для дитини – варто підтримати.
► Якщо челендж небезпечний – варто поговорити та пояснити це дитині, впевнитися, що вона не братиме в цьому участь.
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"Заборона брати участь у челенджі доцільна лише тоді, коли інші способи зменшення шкоди перестають бути дієвими. Та й будь-яка заборона може посилити ефективність челенджу. Варто доносити інформацію про можливі шкідливі наслідки, небезпеку для здоров’я та репутації", – зазначив Дарвішов.