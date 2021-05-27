Навчання вдома: як мама самостійно займається освітою дітей – фото

Американська родина, у якої 4 синів вирішила мешкати на фермі та навчати дітей вдома. Як їм це вдається – читайте у матеріалі.

Відомо, що батько хлопчиків працює інженером, музикантом та письменником, а мама – домогосподаркою.

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"Ми – сім’я з шести людей, яка навчає дітей вдома. Живемо на фермі площею 2,5 гектари, маємо свиней, індиків, курей, собаку та одну качку. Рівень шуму в нашому будинку неможливо описати", – написала родина на своєму сайті.

Діти мають вибуховий спадковий коктейль кубинської, російської та сицилійської культур. Проте батьки вирішили, що віддавати дітей до школи не будуть.

Як у хлопчиків відбувається освітній процес та що вивчають діти, мама детально публікує на сайті та на своїй сторінці в Інстаграм.

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Дивіться фото: як діти навчаються вдома