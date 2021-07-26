Мати викрала та переховує дітей: батько оголосив голодування та просить допомоги у Макрона

Неподалік Олімпійського стадіону в Токіо 39-річний француз Вінсент Фішо оголосив голодування, що почалося 10 липня 2021 року. Чоловік пояснює, що дружина-японка у 2018 році викрала їхніх двох спільних дітей і не дає йому їх побачити.

Фішо 15 років працював у фінансовому секторі Японії. У серпні 2018 року, коли чоловік прийшов додому, він дізнався, що його дружина зникла разом із двома дітьми — 6-річним сином і 4-річною донькою. З того часу француз не бачив ні дружини, ні сина з донькою. Крім того, він не знає, де вони зараз живуть.

Цікаво Знущання старших та зухвала поведінка: як це рости в оточенні 13 братів та сестер

У 2019 році Вінсент Фішо зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і просив про допомогу. Той пообіцяв порушити питання під час зустрічі з японським прем’єром Абе Сіндзо. Проте це не дало жодних результатів. "Франція навіть не знає, чи живі мої діти", — прокоментував Фішо.



Вінсент Фішо з дітьми / Фото Vincent Fichot

З 10 липня 2021 року чоловік не їсть та живе на імпровізованому лежаку під Олімпійським стадіоном в Токіо. Так чоловік хоче привернути увагу до своєї проблеми та до долі сотень батьків у Японії, які так само втратили зв'язок зі своїми дітьми через недосконалість японського законодавства.

Батько зазначив, що до нього щодня підходять поговорити до сотні людей. Хтось має подібну історію, хтось залишається з ним на ніч, бо "переймаються через моє здоров’я".



Вінсент Фішо / Фото AFP

З початком Олімпіади поліція кілька разів просила Вінсента піти через хвилювання за його безпеку, але не виганяла. Крім цього, Фішо запустив онлайн-петицію, яка набрала 25 тисяч підписів.

Читайте також Кричала, що вагітна від нареченого та хотіла зірвати весілля: незнайомка увірвалася на церемонію

У Японії, якщо батьки розлучаються, не дозволяється спільна опіка над дітьми. Це призводить до випадків, коли один із батьків просто забирає малюків і перестає спілкуватися з іншим із батьків. Це найпоширеніший випадок, коли чоловіки-іноземці розлучаються з жінками з Японії.

Дивіться відео про протест Вінсента Фішо: