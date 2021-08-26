У ролику можна побачити, що молоді батьки забули вимкнути радіоняні у дитячій кімнаті. Завдяки цьому Рашелль почула розмову чоловіка з дитиною.

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Мама пояснила, що батько намагався вкласти спати їх 4-місячну доньку та не знав, що пристрій для слідкування за малюком був увімкнений.

На відео чути, як батько намагається наймилішими вмовляннями переконати крихітку заснути. "Час спати. Не намагайся корчити мені миле личко, щоб не спати. Я знаю тебе, ти робиш це кожен раз, коли я міняю тобі підгузок. Я починаю міняти підгузок, ти посміхаєшся і думаєш, що можеш поводитися дуже мило і не спати. Ти, звичайно, мила, але не настільки", – говорить чоловік Рашелль.

В цей час жінка уважно слухає свого чоловіка й не може стримати сміх та розчулення. Проте не тільки Рашелль зворушила несподівана поведінка чоловіка.

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Відео переглянуло понад 420 тисяч разів. Під ним люди активно залишали свої коментарі: "Чоловіки просто чарівні, коли думають, що ми їх не бачимо і не чуємо", "Це прекрасно. Який він молодець", "Він отримує нагороду "Кращий батько".

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