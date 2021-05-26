У коробках з підгузками та з дитячими сумішами: навіщо мама ховала гроші в товарах у магазині

Новоспечені батьки переживають неймовірний стрес. Їм складно висипатися, постійно переживають за свою дитину, а памперси та суміш створюють справжнє навантаження на сімейний бюджет.

Крістал Дахейні мама 2 дітей, тому розуміє, як важко може бути батькам. У 2015 році жінка заснувала компанію "Milky Mama", яка постачає продукти для лактації, щоб допомогти новоспеченим матусям виробляти молоко.

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Крім цього, Крістал разом з чоловіком вирішила здивувати батьків додатковими доларами. Для цього пара у декількох торгових центрах засунула гроші в коробки з підгузками та у банки з дитячими сумішами.

"Бути батьками важко! Тому ми з Хаббі ходили в різні магазини "Target", що у Південній Каліфорнії, та ховали гроші в дитячі речі. Ми сподіваємось, що батьки, які придбають ці предмети, матимуть яскравіший день, коли знайдуть наші подарунки", – Крістал Дахейні.

Дивіться відео: як Крістал ховала гроші у дитячих предметах