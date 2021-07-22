Кричала, що вагітна від нареченого та хотіла зірвати весілля: незнайомка увірвалася на церемонію

На весілля до закоханої пари увірвалася жінка, яка стверджувала, що вона вагітна дитиною нареченого. Як це відбувалося – читайте у матеріалі.

На відео священник вів весільну церемонію, яку перервав голос жінки, що стояла за кадром.

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"Дійсно, Ентоні? Ти збираєшся поводитися так, ніби не знаєш мене? Ти сьогодні не приймав свої ліки проти психічного розладу?" — кричала жінка. На цьому вона не зупинилася й продовжувала загострювати ситуацію.

А у мене тут твоя дитина. Ентоні, я знаю, ти мене чуєш,

— кричала непрохана гостя.

Весь цей час наречений та наречена удавали, що нічого не відбувається. Проте одна з подружок вирішила спробувати пробратися крізь натовп, щоб змусити незнайомку замовчати.

Зі слів дівчини, стало зрозуміло, що вона донька нареченої. "Тобі краще піти з весілля моєї мами. Що з тобою?", – вигукнула донька.

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На цьому відео завершилося, проте авторка ролику додала, що гості були шоковані після побаченого.

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