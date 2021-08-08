Коли малюка потрібно вчити читати: питання, які допоможуть мамі зрозуміти готовність дитини

Якщо батьки занадто рано, попри готовність, навчають малюка читати, це може призвести до того, що у віці 6 – 7 років у нього взагалі зникає цікавість до навчання. Як зрозуміти, чи малюк готовий – дізнавайтеся у матеріалі.

Для початку батькам потрібно відповісти на питання, що допоможуть визначити рівень готовності дитини. Якщо на всі, або майже на всі питання відповіли позитивно, то можна починати займатися читанням.

Цікаво Як виховати дитину з високою самооцінкою: важливі поради для батьків

Чи любить ваша дитина слухати казки?

Чи може вона запам’ятати зміст і переказати його?

Чи виявляє дитина інтерес до книжок, розглядає картинки, просить купити їх?

Чи цікавиться вона літерами?

Чи запам’ятовує дитина вірші?

Чи любить вона імітувати, нібито читає чи пише текст?

Чи запитує дитина у батьків, що це за літера?

Чи просить вона почитати їй казки?



Просить почитати / Фото Shutterstock​

Чи запитує дитина, що там написано?

Чи намагається скласти слова з літер?

Чи любить кубики, пазли, розвивальні ігри, де є літери?

Чи любить вона переглядати розвивальні відео, за допомогою яких навчають читати?

Чи просить дитина навчити її читати?

Переважно бажання до читання у дитини виникає у віці 5 – 6 років, рідше — у 3 – 4 роки.

Важливо Як батьки можуть виховати з дітей закомплексованих дорослих: психолог пояснив основні помилки

Проте психологи зазначають, що жодна методика чи тест на готовність дитини до навчання читати, не відповість на питання: коли саме потрібно навчати. Кожна мама здатна це визначити самостійно, дивлячись на поведінку та цікавість дитини.