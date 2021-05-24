Дружина дізналася про зраду чоловіка завдяки ранковій газеті: яка публікація його розсекретила

Емі Еддісон дізналася, що її чоловік живе на 2 сім'ї завдяки ранковій газеті. У ній було надруковане його ім'я та привітання з народженням малюка.

Тіктокерка Емі Еддісон опублікувала відео, в якому розповіла, як дізналася про зраду чоловіка. Мама 4 дітей зазначила, що це сталося за тиждень до 10-ї річниці їх весілля.

Цікаво Найкращий друг у сукні замість нареченої: як розіграли нареченого на весіллі – відео та фото

Жінка пригадала, що в той день була на роботі та переглядала газету. Вона пояснила, що тоді в ній публікували привітання з народженням дітей.

Крім цього, уточнювали таку інформацію, як імена батьків, стать дитини, дата і місце народження малюка. Тоді Емі й помітила ім'я свого чоловіка, виділене жирним шрифтом.

Отже, я бачу ім'я мого чоловіка та чуже жіноче ім'я. Я знаю, що це було його ім'я, тому що у нього воно незвичайне,

– повідомила Емі.

Аби отримати точну інформацію, жінка зайшла на сайт лікарні, де народилася дитина. Саме там публікували дані щодо новонароджених. Емі ввела в пошуку ім'я свого чоловіка, матері дитини та дізналася, що у них народився хлопчик.

Проте це була не єдина інформація, яку змогла дізнатися тіктокерша. Виявилося, що її чоловік і та жінка – батьки 2 дітей. У них народилася дівчинка приблизно за півтора року до цього.

Як розійшлася з чоловіком

Емі повідомила, що не стала відразу вивалювати інформацію на чоловіка. Вона дочекалася, поки він вирішить поїхати працювати "понаднормово", а тоді зібрала речі свої та дітей, аби поїхати до готелю.

Після цього вона спакувала весь одяг чоловіка в мішки для сміття і розкидала їх біля будинку жінки, з якою у нього був роман. "Майте на увазі, йшов проливний дощ", – додала Емі.

Важливо Сурогатна мати не змогла віддати дитину після народження: що завадило жінці

Глядачі, які подивилися ролики з історією Емі, зізналися, що здивувалися ще після того, як вона оголосила, що знайшла ім'я чоловіка в оголошеннях про народження.

Інші запитували, як Емі могла так довго не бачити, що чоловік живе на 2 сім'ї. Жінка зізналася, що тоді не надавала значення "червоним прапорцям", які все ж були.