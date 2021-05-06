На своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм Олександр та Вікторія пояснили своє рішення.

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"Дорогою до спортивної кар'єри ми з Вікою відсіяли близько десяти псевдотренерів з їхніми вправами-вбивцями. І тепер хочемо познайомити вас з нашим персональним тренером Наталією Ассатур. Це не рядовий шарлатан без роду і племені, який тільки за фотографією визначить і вишле по "Вайберу" за багато грошей курс з вправ і збалансованого харчування, а може навіть і цілющий амулет", – зазначили у дописі закохані.

За їх словами, Наталія підійшла до цього максимально відповідально та ознайомилася з різними медичними показниками перед тим, як прийняти рішення.

"Предмет розмови звівся до того, що їй необхідно повністю опинитися в таких же умовах, як ми живемо. Починаючи від ранкової чистки зубів, закінчуючи переведенням телевізора в режим sleep, лежачи в ліжку", – пояснили Олександр та Вікторія.

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Крім того, пара зазначила, що багато хто їм пише стверджуючи, що експеримент заходить надто далеко. Проте Олександр та Вікторія вважають, що результат того вартий.

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