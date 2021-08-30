Дівчинка вперше почула голос мами завдяки крихітному слуховому апарату: зворушливе відео

Молода мама Крісті Кін виявила, що у її доньки Шарлотти Рут проблеми зі слухом. Дівчинка взагалі нічого не чула. Як зреагувала дитина на голос мами – читайте у матеріалі.

Батьки почали одразу шукати розв'язання проблеми слуху в доньки. Крісті вдалося розшукати крихітний слуховий апарат, який призначений саме для немовлят.

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Коли його вперше одягнули на Шарлотту й мама сказала "Привіт, крихітко", обличчя маленької змінилося. На ньому промайнули одразу всі емоції, проте найголовнішою була посмішка дівчинки. Крім того, Шарлотта ледь не розплакалася після слів мами "Я тебе люблю".

Дивіться відео: донька вперше почула голос мами

"Це був чудовий момент, про який я молилася весь цей час. Попереду у неї знайомство з імплантами та мовний розвиток – це приголомшливий початок", – розповіла мама Крісті.

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"Ми стаємо свідками чуда щоранку. Я вкладаю її слухові апарати (чую дзвін, коли вони включаються), і бачу сяючу посмішку щоразу, коли вона чує мій голос", – додала Крісті.