Дитині не цікаво нічого, окрім віртуального світу: як можуть допомогти батьки

Часто за гаджетами дитина намагається сховатися. Якщо її не цікавить оточення, не має порозуміння з батьками, трапляються складнощі у спілкуванні з друзями, то шанси занурення у віртуальний світ збільшуються. До того ж батьки самі часто купують дітям гаджети, бо так зручніше їм самим.

Якщо дитині нічого не цікаво, окрім віртуального світу, батькам не варто обирати стратегію жорстких обмежень.

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Часто вони вдаються до цієї методики, очікуючи на швидкий результат. Насправді ж можуть тільки погіршити ситуацію. Крім стресу, зруйнованих взаємин з дитиною та постійних сварок – нічого не досягнуть.

Забирати у дитини телефон / Фото GoodtoKnow

Замість того, щоб "забороняти", можна спробувати запропонувати щось інше.

• Домашні справи. Насправді безліч дітей залюбки готуватимуть разом із батьками обід. До того ж це чудова нагода провести час разом.

• Сюжетно-рольові ігри. Діти 3 – 6 років надзвичайно люблять грати, приміряючи на себе різні ролі. Проте для цього батькам доведеться приділити дитині час та погратися з нею.

• Настільні ігри. Їх зараз безліч, тому легко буде щось підібрати. Обирайте найцікавішу для вашої родини та проводьте веселі вечори разом.

Настільні ігри з дітьми / Фото Nick Bentley

• Музеї, кіно, театри. Це чудовий спосіб розширити кругозір дитини та здобути нові знання.

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• Сімейні традиції. Насправді найважливіше для дитини — це батьківська увага та час, проведений разом. Тож не нехтуйте цією потребою. Насолоджуйтеся спілкуванням з дитиною, поки вона ще маленька і живе разом із вами.