Чому потрібно підписувати шлюбний контракт: 5 важливих причин від адвоката

Шлюбний договір — це ніяк не про недовіру чи меркантильність. Які існують переваги такої процедури – пояснила адвокатка Таїсія Білоцька.

• Впевненість у завтрашньому дні

Ніхто не створює сім'ю, щоб розлучитися. Проте, підписуючи шлюбний договір, люди беруть відповідальність за себе та за своє життя. У сучасному світі питання виживання не залежить від сім'ї, а ідея довговічного шлюбу — це, перш за все, про комфортне спільне життя, коли людям добре разом.

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Будь-яке гарне партнерство базується на зрозумілих для кожного правилах. Якщо положення шлюбного договору виписані відповідно до закону, то його не легко розірвати. Крім цього, після переговорів про шлюбний договір ви точно будете знати, що за людина поруч з вами. Якщо обидві сторони націлені на довгий шлюб, то проблем при підписанні такого документа не виникне.

• Економія

Все частіше шлюбні договори підписують перед розірванням шлюбу, щоб уникнути тривалих судових процесів, адже це економить гроші, час і сили. Усе через те, що судові процеси навіть щодо незначних питань можуть тривати роками. Кілька зустрічей-переговорів з адвокатами й завірення договору у нотаріуса точно обійдуться дешевше ніж кілька років судів і непередбачуваний результат.



Шлюбний договір / Фото Weddingbells

• Захист активів

Ніхто не застрахований від несподіваного арешту майна, зокрема в межах кримінальних разбирательств. Судова практика говорить, якщо шлюбний договір був підписаний до арешту майна, то частина, що належить чоловікові чи дружині фігуранта, арешту не підлягає.

• Запобігання зловживанням

Беручи шлюб, ніхто не може передбачити, як ваш чоловік або дружина себе поведе в майбутньому. Шлюбним договором можна не тільки захистити майно, а й убезпечити себе від надмірних зобов'язань. Наприклад, кредитних або боргових.

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• Безпека бізнесу

При розірванні шлюбу ваша половина буде мати право і на частину ваших корпоративних прав. Інвестору ж, який вклався у вашу бізнес-модель, такі підводні камені явно ні до чого. Все частіше, захищаючи себе, саме інвестори вимагають шлюбний договір у своїх проєктах. Їм дуже важливий порядок розділу корпоративних прав у разі розірвання шлюбу.