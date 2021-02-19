Чому підлітки негативно реагують на батьківські зауваження: наукове дослідження

Майже усі батьки під час перехідного віку їх дітей зустрічаються з непослухом, криком, грюканням дверей. Часто дорослі не знають як на таке реагувати та що робити.

Фахівці Каліфорнійського університету дослідили, як підлітки реагують на батьківський гнів. Результати надрукувало видання Journal of Youth and Adolescence.

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Під час дослідження науковці працювали з 220 батьками та їх дітьми-підлітками. Вони дійшли висновку, що тінейджер "гіперболізує" татову чи мамину негативну реакцію на свою поведінку і від того стає ще агресивнішим. Тобто отримує з цієї реакції негативу більше, ніж насправді в неї вклали.



Підлітки / Фото TechPrevue

Батьки ж часто сприймають бурхливі емоції підлітка як негативні. Дитина, яка вважає методи виховання надто жорсткими, ще активніше огризатиметься, порушуватиме правила чи тікатиме з дому.

Крім цього, негативну реакцію від мами та негативну реакцію від тата дитина сприйматиме по-різному. У першому випадку підліток скоріше сперечатиметься або навпаки, закриється в собі. А в другому – стане агресивним.

Стосунки татів та підлітків досліджені гірше, ніж стосунки підлітків і матерів. Проте результати нашого дослідження показують, що стосунки "тато – тінейджер" мають унікальне значення,

– повідомила ад'юнкт-професор психології Місакі Натсуакі.

Через гормони, які вирують у підлітків, їм здається, що їх емоції "більші, ніж життя". Вони вважають, що ніхто, крім ровесників, не може зрозуміти та допомогти. Діти, яких батьки не розуміють, частіше самовиражаються через агресію та хочуть, щоб їх почули.

Які відчуття батьків

Для батьків це також не простий етап. Дослідження виявило, що є зв'язок між передпідлітковим та підлітковим віком дітей і депресіями матерів. У цей період батькам здається, що вони тепло ставляться до дітей. Коли ж підліток намагається вибороти собі більшу автономію, тато і мама можуть почуватися знехтуваними.

Коли тінейджери відсторонюються та закриваються в собі, батькам важливо з'ясувати, що саме почув їх син або донька. А також обговорити всі розбіжності у їхніх поглядах на батьківство,

– порадила Натсуакі.

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"Коли батьки запрошують своїх дітей-тінейджерів ділитися їхньою точкою зору, вони допомагають їм зміцнювати вміння аргументувати, а це корелюється з психологічним здоров'ям і щастям у подальшому житті", – додала дослідниця.