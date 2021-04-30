Як гра допомагає дітям розвиватися фізично та емоційно

Гра – важлива частина дорослішання, чи то лазіння по деревах, біг, ляльки, настільні чи спортивні ігри. Вони призначені не лише для дозвілля та розваг, а й служать для більшої мети.

Гра має багато переваг для дітей будь-якого віку. Це не лише корисно, а й життєво важливо для їхнього розвитку. Грати – означає покращувати фізичні, когнітивні, соціальні та емоційні здібності.

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Фізичний вплив

Починаючи з раннього віку, ігрова діяльність впливає на фізичний ріст дитини. Вона покращує дрібну моторику пальців рук разом з координацією очей.



Ігри розвивають дрібну моторику / Фото ScienceABC

У міру дорослішання діти краще розуміють своє тіло та його можливості, гра стає більш фізичною. Малеча багато бігає навколо, стрибає, лазить по деревах. Цим вона розвиває м’язовий тонус, сили та покращує контроль над дрібними та більш грубими рухами свого тіла.

Діти продовжують рости і разом з цим вдосконалюється їхня фізична сила та контроль над м’язами. Це означає, що тепер вони здатні захоплюватися складнішими іграми.



​Ігри розвивають м'язовий тонус / Фото unsplash

Пізнавальний вплив

Головоломки чи розгадування слів вимагають базового розуміння мови та навичок вирішення проблем. Простіші ігри, такі як складання кубиків, покращують сприйняття, розуміння кольорів, предметів, просторову орієнтацію та координацію очей – рук.

Діти також розвивають свою уяву, коли грають. Вони створюють історії, перевтілюючись у своїх ляльок, і творчо уявляють предмети, будуючи вежу з кубиків. Все це сприяє розумінню та інтерпретації світу.



​Ігри розвивають уяву / Фото unsplash

Емоційна складова

Ігри дають змогу дитині відчути та зрозуміти себе. Хтось усвідомлює, що йому більше подобається контактувати з іншими, а хтось воліє грати наодинці.

Ігри з іншими дітьми можуть розвинути співчуття. Командні види спорту, такі як баскетбол, футбол та бейсбол, вчать малечу правильної поведінки під час перемоги та програшу. Це також допомагає дітям боротися зі своїми емоціями, поривами та осмислювати світ.



​Ігри допомагають дітям розвиватися емоційно / Фото unsplash

Соціальна складова

Коли діти граються разом, вони вчаться спілкуватися між собою , взаємодіяти з іншими людьми, висловлювати свої ідеї та думки. Також це дає їм змогу зрозуміти командну роботу, контролювати та коригувати свою поведінку, а також діяти соціально прийнятним способом.

, взаємодіяти з іншими людьми, висловлювати свої ідеї та думки. Також це дає їм змогу зрозуміти командну роботу, контролювати та коригувати свою поведінку, а також діяти соціально прийнятним способом. Крім того, гра вчить дітей як робити вибір та мудро аналізувати ситуації . Наприклад, граючи у хованки, малюку доведеться розібратися, наскільки добре чи погане кожне місце, а потім вибрати з них найкраще.

. Наприклад, граючи у хованки, малюку доведеться розібратися, наскільки добре чи погане кожне місце, а потім вибрати з них найкраще. Гра – це також чудовий спосіб навчання дітей. Такі речі, як цифри, кольори, літери, письмо та загальні знання, можна покращити завдяки ігровій діяльності. І цей список далеко не вичерпний.



​Ігри вчать дітей спілкуванню / Фото unsplash

