Чому дитина не хоче ходити до школи: 3 поширені причини та як їх позбутися

Часто діти можуть скаржитися на нудьгу в школі або на небажання ходити в заклад освіти. Чому так відбувається і як це виправити – читайте в матеріалі.

Не розуміє матеріал

У кожної дитини свій темп. Хтось може все зрозуміти швидко, а іншій потрібен буде час на осмислення та повторення.

Цікаво Чому дітям не варто гнатися за високими оцінками та як батькам реагувати на низькі бали

Вчитель індивідуально кожному не може приділити увагу. Тому якщо дитині потрібно більше часу на розуміння матеріалу, вона починає відставати. На певному етапі дитина може навіть перестати намагатися щось зрозуміти.

Що робити

Батькам потрібно займатися з дитиною додатково вдома. Якщо ж у них немає на це часу, можна звернутися по допомогу до репетиторів.

Навчання з диною / Фото Freepik

Не відчуває успіху

У школі дітей оцінюють і подекуди це будується не на прогресі знань й умінь, а на загальноприйнятому протоколі "успіху". Дитина може зневіритися у собі, бо не чує схвальних оцінок на адресу своїх зусиль.

Що робити

Батькам самим потрібно заохочувати дитину. Проте не оцінювати її: "добре" чи "погано". Краще використовувати розгорнуті фрази: "Ти доклав багато зусиль, щоб розв’язати це рівняння", "Ти багато тренувався, щоб так читати або писати".

Заохочувати дитину / Фото MedAboutMe

Не подобається вчитель

Дитині може не подобатися стиль спілкування вчителя, або як він викладає предмет, або те, як учитель ставиться до неї. Й через це знижується цікавість.

Що робити

Не можна це ігнорувати. Батькам краще змінити вчителя або перевести дитину в іншу школу. Малюкам важливо, аби авторитетний дорослий був до вподоби.

Важливо Як батьки несвідомо можуть травмувати психіку дитини: 7 небезпечних фраз

Важливо розуміти потреби своєї дитини та максимально відверто з нею говорити, без осудження та нотацій. Адже жага до знань, уміння вчитися впродовж життя — це важливі навички.