Звичайно, можна дати їй пограти телефоном або включити мультики, проте це погано відіб'ється на розвитку малюка. Так чим зайняти дитину на карантині, направивши її енергію в мирний напрямок? У цій статті ми розповімо про різноманітні цікаві ігри для дітей різного віку, які допоможуть провести цікаво час і у квартирі, і на вулиці.

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Домашні ігри для дітей різних вікових груп

Молоді батьки часто не знають, чим зайняти дитину в рік. Існує багато захопливих ігор, які будуть цікаві малюку, наприклад:

Малювання пальчиками . Така діяльність розвиває дрібну моторику рук. Малюк отримує нові зорові та тактильні відчуття, позитивні емоції. Для малювання, крім паперу, потрібні пальчикові фарби, які можна купити або зробити самостійно. У цьому віці малювання – стихійний і довільний процес. Дитина отримує задоволення від самої справи, а не від результату.

. Така діяльність розвиває дрібну моторику рук. Малюк отримує нові зорові та тактильні відчуття, позитивні емоції. Для малювання, крім паперу, потрібні пальчикові фарби, які можна купити або зробити самостійно. У цьому віці малювання – стихійний і довільний процес. Дитина отримує задоволення від самої справи, а не від результату. Звичайні коробки . У дитячій уяві коробки є новим світом. У них можна вирізати вікна і двері, в результаті отримавши ігровий будиночок. Також можна прокласти між двома дірками картонні жолоби. Покладіть м'ячик в одну дірку, він викотиться з іншої.

. У дитячій уяві коробки є новим світом. У них можна вирізати вікна і двері, в результаті отримавши ігровий будиночок. Також можна прокласти між двома дірками картонні жолоби. Покладіть м'ячик в одну дірку, він викотиться з іншої. Боулінг . Виставивши дитячі кеглі або побудувавши піраміду з кубиків, покажіть, як м'ячиком можна збивати іграшки. Малюк буде сам заново вибудовувати предмети та намагатися їх збивати.

. Виставивши дитячі кеглі або побудувавши піраміду з кубиків, покажіть, як м'ячиком можна збивати іграшки. Малюк буде сам заново вибудовувати предмети та намагатися їх збивати. Стара валіза, косметичка або сумка . Всі малюки люблять досліджувати мамину сумку. Їм подобається заглядати у кишені та відкривати замки. Для того, щоб гра була цікавішою, покладіть в сумку брязкальця та інші предмети.

. Всі малюки люблять досліджувати мамину сумку. Їм подобається заглядати у кишені та відкривати замки. Для того, щоб гра була цікавішою, покладіть в сумку брязкальця та інші предмети. Машинки. Хлопчикам можна придумати багато ігор із машинками. Наприклад, зробивши з картону і дивану гірку, запропонувати з'ясувати яка з машинок з'їде з гірки далі або швидше. А щоб дитині було цікавіше, можна ставити на гірці різні перешкоди й змінювати кут нахилу.

Малювання пальчиками / Фото Unsplash

Чим надовго зайняти дитину 3 – 6 років

Для дітей з трирічного віку існує безліч цікавих і пізнавальних ігрових занять. Ось невелика добірка таких ігор, яка приверне увагу дітей.

Лабіринт . Це розвивальна головоломка, що складається з дерев'яної основи з металевим дротом, на якому знаходяться різні за формою і кольором фігурки (наприклад, кубики та кульки). Завдання дитини – перемістити фігурки з точки "А" в точку "Б" вздовж дротів. Під час гри малюк самостійно шукає вихід, вчиться приймати рішення для досягнення результату.

. Це розвивальна головоломка, що складається з дерев'яної основи з металевим дротом, на якому знаходяться різні за формою і кольором фігурки (наприклад, кубики та кульки). Завдання дитини – перемістити фігурки з точки "А" в точку "Б" вздовж дротів. Під час гри малюк самостійно шукає вихід, вчиться приймати рішення для досягнення результату. "Шнурування" . Різнобарвні шнурівки не тільки викликають інтерес малюка до самого процесу протягування шнурків у отвір, але і вчать координації рухів.

. Різнобарвні шнурівки не тільки викликають інтерес малюка до самого процесу протягування шнурків у отвір, але і вчать координації рухів. Ігри з водою. Можна налити воду в ванну або тазик, дати дитині пластикові стаканчики, кораблики, вона отримає величезне задоволення.

Мильні бульбашки . Ця забава подобається всім дітям. Пускаючи мильні бульбашки, дитина буде зайнята мінімум 20 – 30 хвилин.

. Ця забава подобається всім дітям. Пускаючи мильні бульбашки, дитина буде зайнята мінімум 20 – 30 хвилин. Дитяче доміно або лото. Можна купити доміно/лото із зображенням тварин, фруктів, машин. Ця гра дозволяє розширити кругозір, підсилює уважність.

Повітряні кулі . Влаштуйте змагання, хто більше захопить куль, швидше лопне або довше протримає на голові. Переможцю приготуйте приз.

. Влаштуйте змагання, хто більше захопить куль, швидше лопне або довше протримає на голові. Переможцю приготуйте приз. Розмальовки. Головна користь – розвиток дрібної моторики. Під час заняття дитина вчиться підбирати, комбінувати та поєднувати кольори, що сприяє формуванню смаку. Розфарбовування картинок вчить малюка концентрації уваги, а також бути акуратним, посидючим.

Перевдягання . Дитина із задоволенням дивитиметься на себе в дзеркало, придумуватиме нові образи. Ця гра розвиває почуття стилю та смаку, вміння підбирати гармонійно різні аксесуари. А щоб ще більше зацікавити малюка, можна влаштувати смішну фотосесію.

. Дитина із задоволенням дивитиметься на себе в дзеркало, придумуватиме нові образи. Ця гра розвиває почуття стилю та смаку, вміння підбирати гармонійно різні аксесуари. А щоб ще більше зацікавити малюка, можна влаштувати смішну фотосесію. Хованки . Дітям важливо рухатися в просторі. Під час гри вони освоюють такі поняття, як: "лівіше", "правіше", "далі", "ближче", "нижче", "вище".

. Дітям важливо рухатися в просторі. Під час гри вони освоюють такі поняття, як: "лівіше", "правіше", "далі", "ближче", "нижче", "вище". Домашній театр. Дитина з радістю зробить з батьками ляльки для спектаклю, придумає історії, які можна показати. Також можна влаштувати театр тіней, ролі героїв віддайте фігуркам із паперу, різним іграшкам.

Чим зайняти дитину вдома / Фото Unsplash

Ігри для дітей 7 – 11 років

Ми підібрали різні приклади, чим можна зайняти дитину 7 років і старше.

"Втримай кульку" . Мета гри – перенести кульку, наприклад, із кімнати в кухню, не торкаючись руками та не впустивши її. Це добре розвиває кмітливість, дитина сама вирішує, як це зробити: дути на кулю, підштовхувати носом, підборіддям або колінами. Для більшого інтересу гру ускладнюють, ставлячи різні перешкоди на шляху.

. Мета гри – перенести кульку, наприклад, із кімнати в кухню, не торкаючись руками та не впустивши її. Це добре розвиває кмітливість, дитина сама вирішує, як це зробити: дути на кулю, підштовхувати носом, підборіддям або колінами. Для більшого інтересу гру ускладнюють, ставлячи різні перешкоди на шляху. "Поїхали!" . Дитина – машина, що їде темною дорогою, а ви – навігатор. Визначте маршрут, і зав'яжіть очі дитині. На дорозі встановіть перешкоди з декількох предметів (подушки, м'які іграшки тощо). Потім поміняйтесь місцями, щоб і дитина спробувала себе в ролі навігатора.

. Дитина – машина, що їде темною дорогою, а ви – навігатор. Визначте маршрут, і зав'яжіть очі дитині. На дорозі встановіть перешкоди з декількох предметів (подушки, м'які іграшки тощо). Потім поміняйтесь місцями, щоб і дитина спробувала себе в ролі навігатора. "Блискучий баскетбол" . Кошиком служитиме дитяче відерце або обрізана п'ятилітрова пляшка, а баскетбольний м'яч замінюємо невеликими кульками з фольги. Змагання можна ускладнити: змінювати відстань до кошика, кидати спочатку правою, а потім лівою рукою та ін.

. Кошиком служитиме дитяче відерце або обрізана п'ятилітрова пляшка, а баскетбольний м'яч замінюємо невеликими кульками з фольги. Змагання можна ускладнити: змінювати відстань до кошика, кидати спочатку правою, а потім лівою рукою та ін. Веселий квест . Сховайте в будинку невеликий приз, зробіть покрокову інструкцію. Підказки розміщуйте в найнесподіваніших місцях, але так, щоб попередня була ключем до наступної та вела до "скарбу".

. Сховайте в будинку невеликий приз, зробіть покрокову інструкцію. Підказки розміщуйте в найнесподіваніших місцях, але так, щоб попередня була ключем до наступної та вела до "скарбу". Вікторина . Дайте завдання дитині підготувати конкурс для сімейного обіду або вечері. Підкажіть, які загадки або питання можна підібрати, придумайте призи.

. Дайте завдання дитині підготувати конкурс для сімейного обіду або вечері. Підкажіть, які загадки або питання можна підібрати, придумайте призи. "Смішні історії" . Перший учасник пише два пов'язані речення або два рядки з будь-якої пісні, загортає лист так, щоб була видна друга фраза. Наступний гравець пише свої два рядки, продовжуючи попередню фразу, і також загортає папір. У результаті вийде смішна історія.

. Перший учасник пише два пов'язані речення або два рядки з будь-якої пісні, загортає лист так, щоб була видна друга фраза. Наступний гравець пише свої два рядки, продовжуючи попередню фразу, і також загортає папір. У результаті вийде смішна історія. "Підступний м'яч" . Лежачи на животі, один проти одного, покладіть між головами м'яч. Спробуйте встати без допомоги рук, утримуючи удвох м'яч і не впустивши його.

. Лежачи на животі, один проти одного, покладіть між головами м'яч. Спробуйте встати без допомоги рук, утримуючи удвох м'яч і не впустивши його. "Диво-звір" . Намалюйте будь-яку голову і загніть аркуш паперу, щоб була видна тільки шия. Запропонуйте дитині домалювати тулуб без ніг і загнути лист, залишивши невеликий фрагмент. Потім самі домалюйте ласти, лапи або ноги. Розгорнувши створену картину, ви побачите незвичайну смішну істоту.

. Намалюйте будь-яку голову і загніть аркуш паперу, щоб була видна тільки шия. Запропонуйте дитині домалювати тулуб без ніг і загнути лист, залишивши невеликий фрагмент. Потім самі домалюйте ласти, лапи або ноги. Розгорнувши створену картину, ви побачите незвичайну смішну істоту. Картонні коробки . Для юних дизайнерів і архітекторів запропонуйте зі старих коробок побудувати будинок для ляльок, гараж для машини. Такі вироби можна наповнювати меблями, прикрашати та обклеювати. Це захопить дітей не на один день.

. Для юних дизайнерів і архітекторів запропонуйте зі старих коробок побудувати будинок для ляльок, гараж для машини. Такі вироби можна наповнювати меблями, прикрашати та обклеювати. Це захопить дітей не на один день. "Вгадай, що це?" Покладіть у мішок кілька різних предметів: фрукти, овочі, предмети побуту, але так, щоб дитина їх не бачила. Досліджуючи в мішку предмет за допомогою пальців, вона повинен вгадати, що тримає в руці.

Чим зайняти дитину на вулиці

Іноді мами дітей замислюються, як урізноманітнити прогулянку, які ігри придумати? Так чим зайняти дитину в 3 роки на прогулянці?

"По доріжці" . На асфальті або землі проводиться звивиста лінія – це і є доріжка. На її кінець доріжки ставиться будь-яка іграшка. Дитині пропонується пройти по цій доріжці, не сходячи з неї, та взяти предмет. Ця гра сприяє поліпшенню координації.

. На асфальті або землі проводиться звивиста лінія – це і є доріжка. На її кінець доріжки ставиться будь-яка іграшка. Дитині пропонується пройти по цій доріжці, не сходячи з неї, та взяти предмет. Ця гра сприяє поліпшенню координації. Стрибки по купинах . Крейдою на асфальті потрібно намалювати різні фігури: квадрати, кола, трикутники та інші. Це будуть "купини". На далеку точку варто поставити, наприклад, відерце з лопаткою. Після пояснень дорослого, що потрібно робити, малюк починає похід за відерцем стрибками по цих "купинах".

. Крейдою на асфальті потрібно намалювати різні фігури: квадрати, кола, трикутники та інші. Це будуть "купини". На далеку точку варто поставити, наприклад, відерце з лопаткою. Після пояснень дорослого, що потрібно робити, малюк починає похід за відерцем стрибками по цих "купинах". "Сонячний зайчик" . У ясну сонячну погоду мама за допомогою дзеркальця пускає "сонячного зайчика". Дитина намагається зловити його ніжкою або ручкою.

. У ясну сонячну погоду мама за допомогою дзеркальця пускає "сонячного зайчика". Дитина намагається зловити його ніжкою або ручкою. "Черепашачі перегони" . Ця гра підходить, якщо ви відпочиваєте на природі. На певній відстані (2 – 3 метри) позначається "старт" і "фініш". Перемагає той, хто повільніше проповзе цю ділянку.

. Ця гра підходить, якщо ви відпочиваєте на природі. На певній відстані (2 – 3 метри) позначається "старт" і "фініш". Перемагає той, хто повільніше проповзе цю ділянку. Їзда на велосипеді з перешкодами. Якщо малюк впевнено їздить на велосипеді з трьома колесами, ускладніть йому завдання створенням смуги перешкод. Для цього можна використовувати: пластикові пляшки, дерев'яні палички, гілки дерев, іграшки, а поруч намалювати стрілки. Дитина буде тренуватися не зачіпати перешкоди, об'їжджаючи їх. Після успішного виконання завдання можна її нагородити невеликим призом.

Як урізноманітнити прогулянки / Фото Unsplash

Дозвілля на свіжому повітрі для малюків

Особливо гостро стоїть питання: чим зайняти маленьку дитину старше 3 років? Для різноманітності прогулянок із дитиною можна скористатися наступними ідеями:

"На полювання з олівцем" . В Інтернеті завантажте чек-листи для: тварин, дерев, машин, звуків, предметів у дворі. Дитині потрібно знаходити ці об'єкти зі списку, відзначаючи з вашою допомогою галочкою. Це надовго зацікавить малюка.

. В Інтернеті завантажте чек-листи для: тварин, дерев, машин, звуків, предметів у дворі. Дитині потрібно знаходити ці об'єкти зі списку, відзначаючи з вашою допомогою галочкою. Це надовго зацікавить малюка. "Асфальтовий Пікассо" . Візьміть з собою на прогулянку кольорову крейду. На асфальті намалюйте будь-яку цифру, фігуру або букву і запропонуйте малюкові пофантазувати й перетворити намальоване на впізнавану фігуру – героя з мультика або тваринку.

. Візьміть з собою на прогулянку кольорову крейду. На асфальті намалюйте будь-яку цифру, фігуру або букву і запропонуйте малюкові пофантазувати й перетворити намальоване на впізнавану фігуру – героя з мультика або тваринку. Штрихування . Візьміть із собою на прогулянку аркуш паперу та олівець. Побачивши цікавий предмет з текстурою, наприклад, кленовий лист або пень, запропонуйте дитині заштрихувати текстуру, поклавши зверху на папір. Використовуючи різні олівці, можна створити унікальну картинку.

. Візьміть із собою на прогулянку аркуш паперу та олівець. Побачивши цікавий предмет з текстурою, наприклад, кленовий лист або пень, запропонуйте дитині заштрихувати текстуру, поклавши зверху на папір. Використовуючи різні олівці, можна створити унікальну картинку. Гра в "козла" . Малюк кидає м'яч у стіну і перестрибує його, коли він відскакує. Завдання – не зачепити м'ячик.

. Малюк кидає м'яч у стіну і перестрибує його, коли він відскакує. Завдання – не зачепити м'ячик. "Класики" . На асфальті малюється схема з нумерацією. Дитина кидає камінчик на квадрат із цифрою 1, щоб він не потрапив на лінію або за межі клітинки. Якщо кидок був вдалий, пропригується вся схема, і камінчик кидається на квадрат із наступною цифрою. У разі, якщо дитина, наступила на межу або помилилася в цифрах, гра починається з початку.

. На асфальті малюється схема з нумерацією. Дитина кидає камінчик на квадрат із цифрою 1, щоб він не потрапив на лінію або за межі клітинки. Якщо кидок був вдалий, пропригується вся схема, і камінчик кидається на квадрат із наступною цифрою. У разі, якщо дитина, наступила на межу або помилилася в цифрах, гра починається з початку. Пошуки скарбу. Ця гра захопить відразу декількох дітей. Вона розвиває логіку та увагу, вміння орієнтуватися, зіставляти розрізнені частини. Заздалегідь складіть карту місця, де будуть заховані скарби (іграшка, солодощі та ін.). Розріжте її на частини, кожна з яких добувається як нагорода за правильну відповідь на питання чи загадку. Склавши всі частини карти, дитина або група дітей починають пошуки.

Як весело провести час на вулиці / Фото Unsplash

Кілька ідей, як провести зимові канікули

Часто батьки не знають, чим зайняти дитину на зимових канікулах. Чудовим місцем для забав можуть стати: двір, парк або сквер. Візьміть на озброєння кілька ідей:

Місто сніговиків . Візьміть із собою на прогулянку: старі відра, морквину, непотрібні речі. Спочатку зліпіть з дитиною тата-сніговика, а на завтра – снігову маму. На наступний день поповнюйте потішну сімейку веселим малюком зі снігу.

. Візьміть із собою на прогулянку: старі відра, морквину, непотрібні речі. Спочатку зліпіть з дитиною тата-сніговика, а на завтра – снігову маму. На наступний день поповнюйте потішну сімейку веселим малюком зі снігу. Малювання на снігу . Це дуже захопливе та незвичайне заняття. Для цього необхідні розпилювачі з пофарбованої водою. Тепер можна приступати до творчості, малюючи те, що підкаже фантазія.

. Це дуже захопливе та незвичайне заняття. Для цього необхідні розпилювачі з пофарбованої водою. Тепер можна приступати до творчості, малюючи те, що підкаже фантазія. Перестрілка сніжками . Підготуйте мішені, розмістіть їх на паркані та влаштуйте змагання на влучність. Хто частіше потрапить у "десятку", той нагороджується призом.

. Підготуйте мішені, розмістіть їх на паркані та влаштуйте змагання на влучність. Хто частіше потрапить у "десятку", той нагороджується призом. "Сніговий ангел" . Потрібно впасти в сніг, розкинувши руки, щоб вийшов відбиток, що нагадує ангела. Потім запропонуйте дитині зобразити відбитки: метелики, слона, собаки, гусениці та ін.

. Потрібно впасти в сніг, розкинувши руки, щоб вийшов відбиток, що нагадує ангела. Потім запропонуйте дитині зобразити відбитки: метелики, слона, собаки, гусениці та ін. "Гостре око". Візьміть із собою на прогулянку стару кепку або капелюх. Зліпить сніговика, висотою приблизно 1 м 20 см. Намалюйте лінію на деякій відстані від нього. Завдання – надіти капелюх на голову сніговика. Перемагає той, кому це вдасться.

Ненудні канікули влітку

Літо завжди випробує батьків на міцність. Люди з гарною фантазією завжди знають, чим зайняти дитину на вулиці влітку. У них у запасі багато ідей, наприклад:

Петанк . Завдання – якомога ближче метнути кулю до невеликої дерев'яної кульки. Від захоплюючої гри дитина буде в захваті, тому що у неї результат частіше кращий, ніж у батьків.

. Завдання – якомога ближче метнути кулю до невеликої дерев'яної кульки. Від захоплюючої гри дитина буде в захваті, тому що у неї результат частіше кращий, ніж у батьків. Дитячий дартс . Для мішені можна використовувати піддони з-під квіткових горщиків різного розміру, а різнокольорові м'ячики — з надувних кульок, наповнених рисом, горохом та ін. Тарілочки необхідно розставити по одній лінії, чим далі від краю, тим меншого розміру.

. Для мішені можна використовувати піддони з-під квіткових горщиків різного розміру, а різнокольорові м'ячики — з надувних кульок, наповнених рисом, горохом та ін. Тарілочки необхідно розставити по одній лінії, чим далі від краю, тим меншого розміру. Полювання на природі . Заздалегідь підготуйте картинки різних предметів. Запропонуйте дитині зібрати екземпляри, відповідні карткам.

. Заздалегідь підготуйте картинки різних предметів. Запропонуйте дитині зібрати екземпляри, відповідні карткам. Казкові будиночки . З будь-якого підручного матеріалу можна побудувати різні будиночки для казкових персонажів, наприклад, гномів або фей.

. З будь-якого підручного матеріалу можна побудувати різні будиночки для казкових персонажів, наприклад, гномів або фей. Фотопрогулянка. Будь-яка дитина любить фотографувати. Запропонуйте їй влаштувати тематичне фотополювання. Наприклад, фотографувати предмети для складання власної азбуки.

У статті ми привели невелику кількість ідей, чим зайняти дитину, якщо вона захворіла або у неї канікули. Приємного вам спільного дозвілля!