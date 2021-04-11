Чим зайняти дитину в карантин без участі батьків: ідеї

Джерело:Сьогодні lifestyle
Через жорсткий локдаун більшість батьків змушені поєднувати роботу вдома з вихованням, дистанційним навчанням і розвагами для дітей, адже садки і школи також не працюють. Дитячий психолог Юлія Чемер пояснила, чим можна зайняти дитину в карантин без участі батьків.
Щоб вдома попрацювати, батькам потрібна тиша та спокій. Проте дитина, коли бачить, що всі вдома, починає вимагати ще більше уваги. Висновок – її потрібно зайняти справою.
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Гаджети та онлайн-навчання не варто розглядати як самостійне дозвілля, адже це занурення незрілої свідомості в уявну реальність. А це не дуже добре для людської психіки в будь-якому віці.
Корисно для дитини буде візуалізувати пропоновані обставини. Тоді буде з'являтися менше примх і більше згоди на ті чи ті дії, наприклад, почистити зуби, застелити ліжко, зробити зарядку, прибрати іграшки, повчитися.
Батькам варто заздалегідь підготувати для дитини всі її найулюбленіші заняття. Наприклад, у віці 3 – 7 років це можуть бути конструктори та творчість: лего, тісто, пластилін, фарби, олівці, улюблені книги. Крім цього, важливо, аби такі заняття були внесені в режим дня як роботу дитини, що буде рівноцінною роботі батьків.
Не вийде взагалі уникнути спільного проведення часу з дітьми. У режим дня варто внести пункт: спільна діяльність. Так дитина розумітиме різницю між "працюю сам" і "роблю з батьками".
Наприклад, дитина буде розуміти, що після сніданку вона самостійно йде складати конструктор, а після перекусу займатиметься з батьками.
Діти дуже люблять бути господарями. У режим дня і серед обов'язків батьки можуть вписати себе на приготування їжі, а дітям доручити розібрати іграшки, посортувати одяг після прання і підмести. Важливо, щоб дорослі серйозно підійшли до такої організації, адже діти все відчувають.
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Крім цього, варто пам'ятати, що розвиток дитини відбувається тоді, коли вона нудьгує. В цей момент вона починає прислухатися до своїх прагнень і знаходити собі заняття до душі.