Чим зайняти дитину в карантин без участі батьків: ідеї

Через жорсткий локдаун більшість батьків змушені поєднувати роботу вдома з вихованням, дистанційним навчанням і розвагами для дітей, адже садки і школи також не працюють. Дитячий психолог Юлія Чемер пояснила, чим можна зайняти дитину в карантин без участі батьків.

Щоб вдома попрацювати, батькам потрібна тиша та спокій. Проте дитина, коли бачить, що всі вдома, починає вимагати ще більше уваги. Висновок – її потрібно зайняти справою.

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Гаджети та онлайн-навчання не варто розглядати як самостійне дозвілля, адже це занурення незрілої свідомості в уявну реальність. А це не дуже добре для людської психіки в будь-якому віці.

Діти вимагають увагу / Фото Glassdoor

Розробити зрозумілий режим дня

Корисно для дитини буде візуалізувати пропоновані обставини. Тоді буде з'являтися менше примх і більше згоди на ті чи ті дії, наприклад, почистити зуби, застелити ліжко, зробити зарядку, прибрати іграшки, повчитися.

Підготувати улюблені заняття дитини

Батькам варто заздалегідь підготувати для дитини всі її найулюбленіші заняття. Наприклад, у віці 3 – 7 років це можуть бути конструктори та творчість: лего, тісто, пластилін, фарби, олівці, улюблені книги. Крім цього, важливо, аби такі заняття були внесені в режим дня як роботу дитини, що буде рівноцінною роботі батьків.

Спільна робота

Не вийде взагалі уникнути спільного проведення часу з дітьми. У режим дня варто внести пункт: спільна діяльність. Так дитина розумітиме різницю між "працюю сам" і "роблю з батьками".

Дитина бавиться самостійно / Фото Verywell Family

Наприклад, дитина буде розуміти, що після сніданку вона самостійно йде складати конструктор, а після перекусу займатиметься з батьками.

Розподілити хатні обов'язки відповідно до віку

Діти дуже люблять бути господарями. У режим дня і серед обов'язків батьки можуть вписати себе на приготування їжі, а дітям доручити розібрати іграшки, посортувати одяг після прання і підмести. Важливо, щоб дорослі серйозно підійшли до такої організації, адже діти все відчувають.

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Крім цього, варто пам'ятати, що розвиток дитини відбувається тоді, коли вона нудьгує. В цей момент вона починає прислухатися до своїх прагнень і знаходити собі заняття до душі.