Хоча його малюнки виглядають так, ніби намальовані дитиною, він отримує стільки замовлень, що навіть не встигає усі виконати. Його вклад у благодійність вже зовсім скоро може становити 100 тисяч фунтів стерлінгів.

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Давній прихильник благодійників

Цей 38-річний тато з міста Уортінг не приховує того факту, що він не є художником і ніколи раніше в житті насправді не малював. Однак, він давній прихильник місцевої благодійної організації Turning Tides, яка надає допомогу бездомній громаді.

і ніколи раніше в житті насправді не малював. Однак, він давній прихильник місцевої благодійної організації Turning Tides, яка надає допомогу бездомній громаді. Одного разу він вирішив подякувати деяким меценатам і обрав вкрай нетривіальний спосіб. Разом із своїм 6-річним сином Філ зробив кілька вітальних листівок і виклав їх у фейсбуці.

Його друзі були настільки в захваті від цих каракулей, що попросили чоловіка намалювати їхніх домашніх тварин . Згодом такі запити Філ почав отримувати і у фейсбуці.

. Згодом такі запити Філ почав отримувати і у фейсбуці. Спочатку він зробив кілька малюнків безплатно, а коли кількість замовлень почала збільшуватися у геометричній прогресії, йому на думку спала геніальна ідея. Чому б не робити смішні портрети і одночасно допомагати благодійній організації, подумав Філ. Так і зародилася його важлива справа.

у геометричній прогресії, йому на думку спала геніальна ідея. Чому б не робити смішні портрети і одночасно допомагати благодійній організації, подумав Філ. Так і зародилася його важлива справа. Тепер люди просто надсилають йому фотографії своїх домашніх улюбленців, а взамін отримують кумедні малюнки, за які вони щедро розплачуються.

Філ та всі його завзяті прихильники не лише за місяць зібрали приголомшливих 10 000 фунтів стерлінгів на підтримку нашої благодійності, він також підвищив обізнаність щодо зростаючого числа бездомних чоловіків та жінок у нашій громаді,

– сказала керівниця відділу збору коштів та комунікацій у Turning Tides Рут Пойнер.



Чоловік малює портрети домашніх тварин / Фото Pet Portraits By Hercule



Гроші за портрети віддає на благочинність / Фото Pet Portraits By Hercule

Шквал замовлень

І хоча чоловік намагається малювати 3 – 5 портретів щодня, замовлень настільки багато, що він просто фізично не встигає усі виконати. Але щоб якомога більше людей охопити, він робить лише один малюнок "на душу" і просить вибачення у тих, хто досі ще не отримав веселого портрета свого улюбленця.

Я навіть не можу бути впевненим, що ти колись отримаєш портрет і за це мені щиро шкода. Я працюю весь вільний час, щоб зробити якомога більше. Але запити надходять такими темпами, з якими я просто не можу впоратися – це перетворюється на масштабну лотерею,

– написав Філ у фейсбуці.

Він додає, що найближча його мета – зібрати 100 тисяч фунтів стерлінгів, і вона вже видніється на горизонті.

Кумедні портрети домашніх тварин



Портрет собаки / Фото Pet Portraits By Hercule



Голубоокий кіт / Фото Pet Portraits By Hercule



Веселий рудий собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Сіра кішка / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет коня / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет щура / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет кролика / Фото Pet Portraits By Hercule



Смішний собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Сонна кішка / Фото Pet Portraits By Hercule



Іржання коня / Фото Pet Portraits By Hercule



Милий погляд / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака з подовженою шиєю / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака і сильний вітер / Фото Pet Portraits By Hercule



Задоволений собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака на дивані / Фото Pet Portraits By Hercule