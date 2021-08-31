Батько з сином мають однакові білі плями: як частковий альбінізм захопив 6 поколінь в родині

Габріель Сезар Буфе разом з сином Фарідом мають незвичайні однакові білі плями на волоссі. Усе це через генетичне захворювання – пієбальдизм або частковий альбінізм, що охопив цілих 6 поколінь в їх сім'ї.

Майже половина родичів Буфе мають цю особливість, що зачіпає ділянки волосся та шкіру, які стають значно світлішими через відсутність меланоцитів, що виділяють пігмент.

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У родині Габріеля носії часткового альбінізму його батько, бабуся, 7 дядьків, 4 двоюрідних брата, 5 їх дітей, а також його власний син.

Коли Габріель був маленьким, діти дражнили його через особливе волосся, називаючи скунсом. Хлопчик навчився це приймати та навіть сам жартома став порівнювати себе з мультяшним героєм серіалу Looney Tunes – скунсом Пепе Ле П'ю.

Дивіться фото родини з пієбальдизмом:

З віком чоловік навчився пишатися своєю зовнішністю, яка навіть допомогла йому на старті кар'єри. Як вважає Габріель, волосся виділило його з натовпу, як танцюриста, а також дозволили йому отримати роботу на телебаченні.

Побачити, що у мого сина є пляма, було по-справжньому емоційним переживанням. Біла пляма покрила приблизно п'яту частину його голови. Я дуже пишався, що мій син отримав цю мітку. У моєї першої дитини такої немає,

– пригадав Габріель.

За словами Габріеля, більшість людей вважають, що батько і син спеціально фарбують волосся, але чоловікові байдужі такі розмови. Батько дуже пишається своєю зовнішністю та сподівається, що Фарід теж зможе полюбити свою індивідуальність.

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"Ми дуже пишаємося цим, тому що це як торгова марка нашої сім'ї. Я завжди кажу своєму синові, що як тільки хтось зустрічає тебе, він вже не зможе забути", – додав Габріель.