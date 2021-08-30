Спочатку чоловік запланував звичайний невеликий будиночок, де 5-річна Евері та 2-річна Вайлет могли б грати та мати свій дитячий простір. Проте під час реалізації проєкт став перетворюватися в щось більше.

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"Я хотів зробити щось особливе, щось, чим вони будуть пишатися. Й одного разу вони захочуть розповісти своїм друзям, що їх батько побудував їм чудо-будинок", – розповів Адам Бойд.

Ейвері навіть допомагала батькові під час процесу будівництва: збирала сміття, підмітала підлогу, оформляла з середини.

Замість стандартного ігрового будиночка для двох маленьких дівчаток, на задньому дворі виросла двоповерхова будівля з балконами, гойдалками та висячими рослинами.

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На першому поверсі розташувалася кухня з іграшковою плитою. Кімнати оформлені в рожевих тонах, в них світять справжні світильники та встановлені м'які меблі. Крім цього, є обідній стіл, на стінах дзеркала та навіть іграшкове піаніно.

"Я дійсно не знав, як Евері та Вайлет реагуватимуть. Я не знав, чи будуть вони використовувати його, чи це буде дуже красивий рожевий офіс для мого бізнесу", – зазначив Адам Бойд.

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Дівчата проводять у своєму будиночку майже кожен день. Там вони грають, влаштовують чаювання і запрошують гостей.