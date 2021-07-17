Батьки з малюком відтворюють відомі кінострічки завдяки картонним коробкам: фото

Батьки з дитиною завдяки звичайним картонним коробкам та вмінню розважатися, зробили вражаючий фотопроєкт. Результат їх роботи – читайте у матеріалі.

Молоді батьки з Австралії, яких звати Леона Мекі та Ліллі Ланг, переїхали з Мельбурна до Сіднея. Після зміни житла у них залишилося багато картонних коробок. Тоді родина вигадала оригінальне рішення, як їх можна використати.

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Австралійці вирішили відтворювати сцени з улюблених фільмів, використовуючи картон та власну фантазію.

Усе це зі звичайної гри перетворилося у фотопроєкт, який назвали "Картонний кінопрокат" (Cardboard Box Office). Разом з дитиною вони побували в яскравих образах таких фільмів, як "Гра престолів", "Божевільний Макс", "Чужий", "Зоряні війни", "Один вдома", "Володар перснів" та "Матриця".

Дивіться фото, які зробила родина: