Австралійська матуся видаляє агресивний макіяж на старих ляльках, надаючи їм природності

Австралійка Соня Сінгх вдихає нове життя у старі викинуті ляльки, які вона знаходить у магазинах секонд-хенду. Оновлені іграшки позбуваються гламурних рис та стають схожими на маленьких дівчаток.

Соня вручну перефарбовує обличчя ляльок, ліпить їм нове взуття та придумує просту зачіску. А тим часом її мама в’яже та шиє милий одяг, який більше підходить для дітей.

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Жінка каже, що надихнулася на створення своїх ляльок завдяки скромному дитинству, яке було у неї та її сестер.

Ми з сестрами росли в красивому природному середовищу Тасманії, граючись уживаними ляльками та саморобними іграшками. І це було прекрасно! Я отримую задоволення від ремонту та повторного використання викинутих речей,

– каже вона.

Від наукового співробітника до майстра ляльок

Перевтілювати ляльки Соня почала у 2014 році, після того як втратила роботу наукового співробітника в державній дослідницькій установі. Вона об’їздила тасманські ощадливі магазини та зібрала зламані ляльки, щоб згодом перетворити їх на нові іграшки, які б мали більш приземлений вигляд.

Багато людей припускають, що я була шокованою та нажаханою наявними ляльками, але насправді це не моя історія. Навколишнє середовище є однією з причин, чому я переробляю секонд-хенд, а також їжджу на велосипеді. Це більше відповідає моїм цінностям,

– розповідає Соня.

Спочатку це було просто її хобі. Однак після того, як вона поділилася своїми трансформаціями у соцмережах, люди зацікавилися її рукотворними ляльками. Це надихнуло жінку створити проєкт Tree Change Dolls, назва якого походить від англійського виразу, що стосується тих, хто переходить із міського способу життя на сільський. Сьогодні ляльки Соні мають свій фейсбук, інстаграм і навіть електронний магазин.

Благодійність та турбота про природу

Кожного разу, продаючи свої іграшки, жінка віддає 10% від зароблених грошей гуманітарним та екологічним благодійним організаціям. Крім того, щомісяця вона виставляє ляльки на аукціон, кошти з якого повністю йдуть на благодійність.

Жінка сподівається, що її ляльки заохотять юних дівчаток займатися тим, чим і належить у дитячому віці: лазити по деревах, кататися на шинах та грати у дворі.

Австралійка надає природності гламурним лялькам: дивіться відео