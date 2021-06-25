8 простих способів підтримати з дітьми здорові стосунки: поради психолога

Складно бути ідеальними батьками і ще важче підтримувати зі своїми дітьми близькі та здорові стосунки. На заваді цього може стати надмірна авторитарність дорослих, або ж банальний брак часу.

Найцінніше, що ми можемо дати дитині, це наша любов, підтримка, повага, присутність та власний приклад, каже дитяча психологиня Марина Ліпич. Її прості поради допоможуть вам зберегти здорові стосунки зі своїми дітьми та залишитися з ними близькими.

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Як підтримувати здорові стосунки з дітьми

Сімейні ритуали чи традиції

Психологиня рекомендує придумати свої сімейні ритуали чи традиції. До прикладу, це може бути обов’язкова спільна вечеря кілька разів на тиждень, або ж перегляд фільмів тощо.

Ресторан без приводу

Сходіть зі своїми дітьми у ресторан чи кафе просто так, не маючи для цього жодного приводу.

Дозволяйте запрошувати друзів додому

Дозвольте своїм дітям запрошувати своїх друзів до себе додому. За словами Ліпич, це прояв довіри та підтримки, адже так ви показуєте, що поважаєте їх та їхнє оточення.

Психологиня також радить бути обережними у висловлюваннях та судженнях про друзів своїх дітей. Не варто робити поспішних висновків, якщо вам здається, що вони погано впливають на ваших дітей. Краще спочатку поспостерігайте, а потім допоможіть їм самостійно це зрозуміти, а не нав’язуйте свою думку.

Плекайте сімейні традиції

Хай сім’я і дім будуть міцною основою, на яку можна спертися, щоб не сталося в житті, яка б компанія не трапилася у зовнішньому світі,

– каже Марина Ліпич.

Нехай дитина сама придумає ваше спільне дозвілля

Психологиня радить давати дітям можливість самим придумати, як вони хочуть провести вільний час зі своїми батьками. Це може буде шопінг, пікнік, прогулянка на роликах у парку чи будь-що інше, що забажає дитина. І тут важливо, щоб батьки таки погодились і здійснили цей задум.



Дозвольте дитині самій обрати спільне дозвілля / Фото pexels

Реальні завдання

Давайте дитині завдання, які вона зможе виконати, поступово збільшуючи межі її відповідальності.

Дозволяйте дітям проявляти свою агресію

Вчіть дитину конструктивно та в дозволених межах проявляти свою агресію.

У приватній практиці спостерігаю, як у дітей закладена ідея, ніби на батьків злитися не можна. Насправді можна і треба. Батьки – не ідеальні, вони можуть порушувати кордони дітей, можуть чогось не розуміти, не знати,

– зазначає дитяча психологиня.

Водночас треба визначити, на що саме буде спрямована така керована агресія. Нехай дитина озвучить через що вона злиться: на вчинок батьків, чи через те, що вони її не почули. Зазвичай, каже Ліпич, діти в таких ситуаціях наводять дуже конкретні та справедливі випадки, коли батьки їх проігнорували, не зрозуміли, або ж не почули.

Частіше проявляйте свої емоції

Психологиня наполегливо рекомендує частіше говорити дітям приємні слова, радіти з ними, обіймати їх, щоразу нагадуючи, як сильно ви їх любите.

Досконалих батьків не буває

Якщо ви відчуваєте, що проводите з дитиною занадто мало часу, не варто себе за це картати, каже Ліпич. За її словами, почуття провини настільки токсичне саме по собі, що забирає від нас сили та енергію, щоб щось змінити.

Для початку визнайте, що тут ви не впоралися. І якщо ви втомилися, то скажіть про це своїм дітям, а потім запропонуйте "ледачий" спосіб для проведення спільного часу.

Адже дитині потрібно не так багато — щоб її бачили, чули і були поруч. 20 хвилин тотальної присутності з дитиною достатньо, щоб вона наповнилася підтримкою і повагою від батьків,

– резюмує Марина Ліпич.



Коли батьки поруч, діти наповнюються підтримкою / Фото pexels